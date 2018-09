Deze films mag u niet missen op zaterdag 15 september

Fans van Daenerys uit ‘Game Of Thrones’ kunnen in het romantisch drama ‘Me Before You’ actrice Emilia Clarke eens in een totaal andere rol aan het werk zien. Verder is er actie op zaterdagavond: superheld Captain America vecht tegen een oude kameraad en geheim agent Ethan Hunt probeert een ‘Mission: Impossible’ tot een goed einde te brengen.

1) ‘Captain America: The Winter Soldier’: wie is de mol (1)?

Chris Evans als Captain America. Foto: HBVL

Supersoldaat Steve Rogers, alias Captain America - een product uit de jaren veertig - heeft moeite om zich aan te passen aan de moderne tijd. Na een aanslag op Nick Fury, de baas van de veiligheidsdienst S.H.I.E.L.D., wordt duidelijk dat de organisatie geïnfiltreerd is door hun aartsvijanden van Hydra. Die hebben een superieure huurmoordenaar met een bionische arm ingeschakeld om tegenstanders uit de weg ruimen: The Winter Soldier. Deze formidabele tegenstander blijkt een oude, doodgewaande kameraad van de Captain te zijn.

VIER, 20.05 uur

2) ‘Mission: Impossible III’: wie is de mol (2)?

Tom Cruise schiet weer in actie als Ethan Hunt. Foto: HBVL

Ethan Hunt (Tom Cruise) is gestopt met actief veldwerk voor de geheime dienst IMF (Impossible Missions Force) en heeft een verloofde die niks afweet van zijn vroegere activiteiten als geheim agent. Maar als een collega verdwijnt, schiet Hunt toch weer in actie om haar te redden. Blijkt dat een wapenhandelaar achter het mysterieuze voorwerp “De Konijnenpoot” aanzit en dat er een mol actief is binnen de IMF. Hunt wordt vogelvrij verklaard. J.J. Abrams mocht “actie” en “cut” roepen.

Eén, 21.20 uur

3) ‘Me Before You’: Daenerys als verzorgster

Sam Claflin en Emilia Clarke. Foto: HBVL

Mooie kans om actrice Emilia Clarke eens aan het werk te zien in een totaal andere rol dan die van Daenerys Targaryen uit ‘Game Of Thrones’. Ze speelt Lou Clark, een simpele vrouw uit een arbeidersmilieu, die wordt ingehuurd om een jongeman uit de upper class te verzorgen die depressief is omdat hij verlamd raakte door een verkeersongeluk. Hij denkt aan zelfmoord, maar dan verschijnt dus de Mother of Dragons in zijn leven.

VIJF, 20.30 uur

