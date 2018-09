Zieke Greipel geeft op in Kampioenschap van Vlaanderen

Koolskamp - Nog voor halfkoers kneep André Greipel (Lotto Soudal) vrijdag de remmen dicht in het Kampioenschap van Vlaanderen (1.1) in Koolskamp. De Duitser, een van de kanshebbers op de eindzege en in 2008 als eens eindlaureaat, voelde zich niet lekker en stapte af. Het is afwachten of Greipel morgen/zaterdag de start neemt in de Primus Classic Impanis-Van Petegem.

“André Greipel was donderdagavond al niet honderd procent. Hij had af te rekenen met een opkomende verkoudheid. Die heeft zich blijkbaar doorgezet”, stelde sportdirecteur Frederik Willems. “Het is te gek om in dergelijke omstandigheden verder te rijden. We gaan straks na het Kampioenschap van Vlaanderen met de medische staf eens bekijken of André morgen wel kan starten in de Primus Classic.”