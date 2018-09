Brussel - Met nog ruim 80 kilometer te rijden heeft Laurens De Plus moeten opgeven in de negentiende etappe in de Ronde van Spanje (WorldTour). Hij heeft koorts. Dat meldt zijn team Quick-Step Floors vrijdag op Twitter.

De 23-jarige De Plus, die derde werd in de tweede etappe, stond op de 41e plaats in de stand (op 1u07:05 van leider Simon Yates). De Oost-Vlaming behoort tot de achtkoppige selectie van bondscoach Kevin De Weert voor het WK in het Oostenrijkse Innsbruck van eind deze maand.