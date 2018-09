TIPS. Zo blijf je langer mooi blond en slank je af volgens je lichaamstype

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Langer blond

Voor een blonde coupe langsgaan bij de kapper is één ding, de tint thuis lang optimaal houden is vaak een uitdaging. Daar hebben ze bij L'Oréal Professionnel iets op gevonden met het Blondifier-gamma in de serie expert. Van een shampoo die de koude tonen in je blond bewaart, een glansspray voor blondines en geconcentreerde pigmenten om het beste uit je kapsel te halen: ze voorkomen een warme schijn. Vanaf 10,40 euro voor een haarmaskertje. Voor de shampoo en conditioner betaal je respectievelijk 18,20 en 21,90 euro.

Een gelaagd verhaal

Een nieuw seizoen in aantocht, dat betekent een nieuwe styling story bij de Zweedse modeketen & Other Stories. De beroemde Britse styliste Camille Bidault-Waddington selecteerde enkele kledingstukken om ze op verschillende manieren te layeren. Het modeverhaalverhaal, vastgelegd in haar Parijse woning, toont hoe ze de items mixt en matcht tot een boeiende look. Zelf proberen? Houd je dan vooral niet in. Alle gebruikte kleding is verkrijgbaar in de (online) winkels van het merk en kost tussen de 49 en 149 euro. www.stories.com

Vermageren volgens je lichaamstype

Dermatoloog en specialist in de dermatologische chirurgie Ilan Karavani heeft een nieuw boek geschreven: 'Your Body Type: discover your energetic fingerprint'. Daarin beschrijft hij, op basis van eeuwenoude natuurwetten, hoe je op zoek gaat naar energetisch evenwicht in je leven. Eet je wel de juiste dingen? Woon je op de beste plek? Kortom: leef je in lijn met de manier waarop je gebouwd bent? Als je de perfecte balans hebt gevonden, zal je jezelf onder meer gelukkiger voelen. Wie wil vermageren? Dankzij de kennis over het eigen lichaamstype zal je vlotter afslanken. Start de zoektocht via yourbodytype.eu en via het boek, verkrijgbaar voor 34,50 euro via www.ikariskinexperts.com

Afrikaanse mode

De Belgische ondernemer Philippe Vertriest, papa van twee Ethiopische adoptiedochtertjes die met zijn merk A Ka So de creatieve kant van Afrika belicht, opent een eerste winkel. Die ligt in de Antwerpse Nationalestraat 15-17, rechtover het Modemuseum. Verwacht je hier aan de volledige mannen- en vrouwencollectie voor dit najaar. Naast bovenstukken koop je er ook broeken in een beperkte oplage. Open van maandag tot en met zaterdag, telkens van 10 uur tot 18 uur. Meer informatie via: www.akaso.eu