Zus en broer riskeren celstraf na acht inbraken in Limburg: “Beroepsdief, al bezig sinds 1998”

Een 39-jarige man uit Wallonië riskeert een celstraf van 37 maanden omdat hij acht inbraken pleegde in woningen in onder andere Gingelom en Heers. Zijn zus moet vrezen voor een straf van 10 maanden met uitstel omdat ze hem met haar Dacia Duster rondreed. Dat de man al gekend was bij het gerecht voor diefstallen met braak was duidelijk. “Hij heeft er sinds 1998 zijn job van gemaakt”, aldus de procureur.

Op 10 december 2015 kreeg de politie melding van een inbraak in een woning in Gingelom. Getuigen zagen hoe de man de oprit van hun buren afliep en konden een perfecte persoonsbeschrijving geven. In de ...