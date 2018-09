Clement dolblij met topper voor vol huis tegen Anderlecht: “We gaan er alles aan doen om de fans een mooie avond te bezorgen”

Eén dag voor de topper tegen Anderlecht wordt het bordje met ‘Uitverkocht’ klaargelegd in de Luminus Arena. Nog amper duizend tickets moeten aan de man gebracht worden, vooraleer eindelijk nog eens van een vol huis gesproken kan worden. Tot grote tevredenheid van coach Philippe Clement. “Het was één van onze grote ambities om dat enthousiasme terug te brengen in het stadion. Ik ben dus heel blij dat onze supporters weer massaal naar het stadion afzakken. Wij gaan er alles aan doen om hen een mooie avond te bezorgen. Anderlecht wordt de beste ploeg, die dit seizoen al onze weg heeft gekruist. Maar ook tegen hen zullen we ons eigen voetbal proberen te brengen.”

En de eerste thuiszege tegen Anderlecht in twintig jaar in de reguliere competitie te behalen. “Het is een enorme uitdaging voor mijn spelers om dat te realiseren. Het is een onwaarschijnlijke statistiek ...