Leerlingen VBS Kozen zetten een stapje terug in de geschiedenis

Kozen

Nieuwerkerken - Op maandag 10 september wandelden de leerlingen van de vrije basisschool van Kozen enthousiast naar het buurthuis Ter Cose, waar ze een stapje terug zetten in de geschiedenis van Kozen - Wijer.

De tentoonstelling Kozen 800 jaar vond plaats tijdens het weekend van 8 en 9 september en werd georganiseerd door Heemkunde Nieuwerkerken in samenwerking met een aantal partners. De leerlingen van de vrije basisschool van Kozen werden getrakteerd op een fascinerende rondleiding met uitleg van een ervaren gids. Op die manier keken zelfs de allerkleinsten verbaasd rond en werden ze geboeid door het belang van vuursteen in onze omstreken. De kinderen kregen ook de kans om kennis te maken met vergeten speelgoed zoals snorrebot, bikkels en kleiknikkers, die niet in de winkel lagen, maar jaren geleden zelf gemaakt werden.