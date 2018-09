Sylvie Meis sleept voormalige boezemvriendin voor de rechter

De “oorlog” tussen de voormalige boezemvriendinnen Sylvie Meis en Sabia Boulahrouz heeft een triest dieptepunt bereikt. De 40-jarige Meis, Nederlands model en tv-presentatrice, sleept Boulahrouz samen met Touriya Haoud en de Duitse tv-zender PRO 7 voor de rechter omdat die verklaarden dat ze haar borstkanker enkele jaren geleden “geveinsd zou hebben”.

De ruzie begon met een opmerking van Boulahrouz. Zonder Sylvie’s naam te noemen, stelde zij dat “sommige mensen zelfs zo ver gaan om een ziekte te verzinnen als ze er beter van worden”. Haoud deed er nog een schep bovenop door te zeggen dat “alles wat Sylvie doet, berekend is”. “Haar leven is een leugen”, verklaarde ze aan het Duitse roddelblad Close.

Meis is diep gekwetst door de beweringen en laat het er niet bij. “De bewering dat haar ziekte nooit heeft bestaan, is even onwaar als smakeloos”, staat te lezen in de brief die de advocaat van Sylvie Meis donderdag heeft rondgestuurd naar alle Duitse media. Sylvie zelf gaf een korte reactie aan RTL, de Duitse omroep waarvoor ze werkt. “Dit is onmenselijk”, verklaarde ze. “Mijn twaalfjarige zoon Damián was erg van slag toen hij het hoorde.”

“Het moet stoppen”, zo reageert haar manager Marina Coburger in De Telegraaf. “We hebben al twee rechtszaken opgestart, de derde zal snel volgen. De schadevergoedingen die betaald zullen worden, gaan naar DKMS-Life (een organisatie die cosmeticacursussen geeft aan vrouwen met kanker, nvdr.).”

De Duitse zender PRO 7 heeft intussen alle berichtgeving over de borstkanker van Sylvie Meis offline gehaald. Boulahrouz ontkent dat haar uitspraak over haar voormalige boezemvriendin ging en zegt dat de Duitse zender “het in de verkeerde context heeft geplaatst”. Haoud reageerde nog niet.

Sylvie Meis kreeg begin 2009 de diagnose van borstkanker. Ze onderging een borstsparende operatie en kreeg chemotherapie, waardoor ze een tijdlang niet meer als presentatrice te zien was.