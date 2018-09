Luminus Arena bijna uitverkocht voor topper tegen Anderlecht

KRC Genk speelt zaterdagavond de topper tegen RSC Anderlecht. Wie nog een kaartje voor die wedstrijd wil bemachtigen, moet snel zijn. Een dag voor de match is de Luminus Arena immers bijna uitverkocht. Er zijn nog een duizendtal kaarten te koop. Tickets kopen kan nog via de website van blauw-wit of in de ticketshop. Late beslissers kunnen zaterdag voor aanvang van de wedstrijd vanaf 18.30u terecht in de loketten aan het stadion.