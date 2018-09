Voortaan mag u 1.000 euro per maand onbelast bijverdienen met sportactiviteiten

Brussel - Vanaf 1 januari wordt het maximumbedrag dat per maand onbelast bijverdiend kan worden opgetrokken tot 1.000 euro voor specifieke sportactiviteiten. Het jaarlijks bedrag blijft wel op maximaal 6.000 euro. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist, meldt minister van Sociale Zaken Maggie De Block. Ook voor niet-dringend ziekenvervoer en nacht- en dagopvang gaan de onbelaste vergoedingen omhoog.

“Vooral de sportsector vraagt naar meer flexibiliteit om beter aan te sluiten op hun werking”, motiveert de Open Vld-minister de aanpassing. Ze wijst erop dat er heel wat gevallen denkbaar zijn waar een verhoging van het maandelijks bedrag, dat momenteel op 500 euro ligt, wenselijk is. “Neem nu iemand die in de zomer 3 weken verlof neemt om een sportkamp te organiseren”, licht de Block toe. “Met een vergoeding van 50 euro per dag, komt het totaal voor die periode op 750 euro.”

De activiteiten waarvoor het maandelijks bedrag verdubbeld wordt zijn: animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt, en sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester en seingever bij sportwedstrijden.

Ook voor wie regelmatig naar het ziekenhuis moet voor een controle en daarvoor een beroep doet op het niet-dringend ziekenvervoer kan dankzij de nieuwe regeling vaker dezelfde vrijwilliger(s) inschakelen. Dat geldt tot slot ook voor vrijwilligers die de nacht- en dagopvang verzorgen bij hulpbehoevenden thuis.

De aanpassing was reeds begin juli aangekondigd bij de stemming in de Kamer van de wet die het onbelast bijverdienen invoerde.