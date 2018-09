Identieke tweeling toont eenvoudig trucje voor “de perfecte Instagramfoto”

Beide foto’s werden genomen op dezelfde dag, met hetzelfde model dat dezelfde bikini draagt. En toch is er een groot verschil tussen beide: terwijl het linkse beeld “de perfecte Instagramfoto” oplevert, is er op het rechtse duidelijk wat cellulitis te zien. “Zo zie je maar wat een verschil belichting kan maken”, luidt het.

Gilian en Eileen Reichert, een identieke tweeling van 26, zijn allebei aan de slag als fitnessinstructeur in de Mexicaanse badplaats Playa del Carmen. Met hun foto’s van hun glamoureuze leventje hebben de ‘Om Twiins’ bijna 67.000 volgers op Instagram verzameld. Ze weten dus hoe ze “de perfecte Instagramfoto moeten maken en delen nu ook een eenvoudig trucje met de wereld.

Alles draait rond de belichting, zo bewijzen ze door twee gelijkaardige foto’s naast elkaar te plaatsen. Op beide onderstaande foto’s is Gilian te zien. Ze draagt dezelfde bikini en staat in ongeveer dezelfde pose. Wel verschillend: de locatie en de aanwezigheid van zonlicht. De linkse foto werd in de schduw genomen, de rechtse in volle zon.

Op de rechtse foto is wat cellulitis te zien, op de linkse werd dat “mooi gecorrigeerd”, aldus de tweeling. “Zonder dat er Photoshop aan te pas kwam. De schaduw deed al het werk.”

“Inspirerend”

De twee vrouwen schreven er nog bij dat ze vroeger het zonlicht altijd vermeden als ze foto’s namen, maar dat ze daar nu van afgestapt zijn. “We aanvaarden ons lichaam in elk licht. Gedaan met ons verstoppen wat natuurlijk is.”

De volgers bedankten de tweeling omdat ze zo “open en eerlijk” waren. “Het is inspirerend om zulke mooie, echte vrouwen te zien die tonen dat alles mogelijk is. Bedankt”, luidt het onder meer.