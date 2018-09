Modemerk zwaar onder vuur voor trui met opschrift “Dik zijn is niet mooi, het is een excuus”

Na een storm van kritiek op social media is webshop Revolve gedwongen om een sweater uit de handel te halen. Reden van alle commotie was het opschrift van de trui: “Dik zijn is niet mooi. Het is een excuus.” Een “toxische” boodschap, aldus de critici. Al verdedigt de ontwerper zich wel: “Dit was bedoeld als statement naar de trollen op het internet en de manier waarop vrouwen behandeld worden.”

“Het is ons gelukt. De trui wordt niet meer verkocht!” De negentienjarige Britse artieste Florence Given wist met haar geluk geen blijf toen de bekende webshop Revolve aankondigde dat de omstreden trui niet langer aangeboden zou worden.

Given was woensdag de eerste die de omstreden boodschap opmerkte. Haar Instagrampost werd massaal gedeeld door mensen die Revolve zwaar onder vuur namen omdat de webshop zo’n “toxische” boodschap de wereld instuurde. De critici eisten dat de trui uit de handel zou worden genomen en kregen gehoor: Revolve meldde al snel dat de trui uit het aanbod werd geschrapt en ook de ontwerper, het Amerikaanse label LPA, zei dat ze de trui niet langer zouden maken.

Volgens LPA was het echter nooit de bedoeling iemand te kwetsen. Integendeel, zo luidt het, het was bedoeld als een krachtige boodschap tegen cyberpesten. “De trui maakte deel uit van een collectie die de echte, vaak wrede commentaren van internettrollen gaven aan beroemde modellen en actrices als Lena Dunham, Emily Ratajkowksi, Cara Delevingne, Suki Waterhouse en Paloma Elsesser.” Iets wat ook te merken was op de truien zelf. Onder de quotes stond telkens “Zoals gezegd tegen...”. Maar dat stond in een veel kleiner lettertype en viel dus veel minder op.

De opbrengsten van de verkoop zouden normaal gezien geschonken worden aan Girls Write Now, een goed doel dat jonge, kansarme vrouwen workshops rond schrijven geeft. “We wilden een sterk statement brengen tegen de cultuur van vandaag, tegen de normaliteit van cyberpesten”, luidt het bij LPA. “Maar onze goede bedoelingen zijn volledig misgelopen.”

Zowel LPA als Revolve hebben wel al laten weten dat ze nog altijd schenkingen gaan doen aan het goede doel.