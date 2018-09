Op zijn vrije dag stond Mathias Rossie woensdag toch in de Colruyt in de Merksemse Molenlei. Hij stelde er vol trots zijn eigen gezelschapsspel ‘Würst Case Scenario’ voor. Dat spel ligt vanaf nu in de rekken van zo’n 200 ­Colruyt-winkels en een 40-tal DreamLand-winkels.