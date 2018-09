Gluren bij BV's: Kat Kerkhofs vierde haar verjaardag, maar het ging een paar keer mis

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Dat Shania Gooris alleen maar meer op haar mama Kelly Pfaff begint te lijken. Dat toonde de vrouw van Sam Gooris deze week met een foto van zichzelf en haar dochter in dezelfde outfit.



Presentatrice Tatyana Beloy geniet van een vakantie in Marokko. "Goed om terug te zijn", schrijft ze bij een zonovergoten kiekje.

'Tipsy'-gezicht Kat Kerkhofs, vrouw van Dries Mertens, heeft haar dertigste verjaardag gevierd. De vingers in de lucht verraden hoeveel keer ze moest overgeven tijdens het feesten. "Als ze me vragen hoeveel keer ik moest overgeven na mijn verjaardagsfeest. Ik kan niet wachten tot ik tachtig ben", schrijft ze erbij.



Zanger en model Ian Thomas toont nog eens zijn lichaam om zijn fans mee te delen dat het er binnenkort niet meer zo zal uitzien. "Laatste foto zonder T-shirt. Tijd om wat breder te worden", staat erbij te lezen.



Hanne van K3 beleefde de kick van haar leven: de roodharige zangeres sprong uit een vliegtuig. "Bang maar blij", staat er in een van de hashtags.



Eline De Munck die haar volgers goedemorgen wenst? Dat ziet er zo uit...



Presentatrice Evi Hanssen herinnert iedereen eraan dat ze er twintig jaar geleden ook al goed uit zag. "Heet beest", schrijft Ann Van Elsen. Natalia voegt er "knapperd" aan toe.



'Familie'-actrice Sandrine André stelt fans van de soap gerust. "Maak jullie geen zorgen. Vero krijgt het misschien hard te verduren, maar hier thuis word ik getroost", staat er bij een kiekje waarop ze een likje krijgt van haar hond.



Wat doet een topmodel als er geen eten, boek of internet op de set is? Dat is selfie time voor Cesar Casier.