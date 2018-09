Leerlingen vrije basisschool Kozen starten schooljaar in ganzenpas

Kozen

Nieuwerkerken - Op maandag drie september was het weer zover en werd ook in de vrije basisschool in Kozen het schooljaar met veel enthousiasme afgetrapt door het energieke lerarenkorps. Het thema dit jaar is 'Stap je mee?'.

De ouders en leerlingen die toekwamen op deze eerste schooldag werden door de ouderraad getrakteerd op een deugddoend ontbijt, dat bestond uit knisperverse croissants en chocobroodjes. Daarna moesten de leerlingen per klas een sportieve opdracht tot een goed einde brengen. Er waren leerlingen die in ganzenpas moesten lopen, terwijl anderen zich moesten voort ewegen in een knotsgekke olifantenpas. Als de opdracht correct werd uitgevoerd, kreeg die klas een bak met hooi of een bak met zand erin. Samen vormden al deze bakken een blotevoetenpad. Alle leerlingen van de school hebben in de daaropvolgende dagen hun schoenen en sokken uitgetrokken om een wandeling te maken over het blotevoetenpad.

(Tekst: Pieter Vogelaar)