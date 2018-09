POLL. Wie moet de geblesseerde De Petter vervangen tegen AA Gent?

STVV moet het een tijdlang stellen zonder Steven De Petter. De centrale verdediger, die net zijn draai had gevonden in zijn nieuwe rol, liep in een oefenwedstrijd tegen OH Leuven een spierblessure op en staat meerdere weken aan de kant. Wie moet hem dit weekend vervangen tegen AA Gent? Laat het ons weten via onderstaande poll.

Dit zijn de mogelijke opties van Marc Brys:

Pol Garcia Tena - De Spanjaard kwam over van Juventus, maar speelde nog geen minuut. Hij kan zeker als verdediger uit de voeten en is linksvoetig, een pluspunt omdat De Petter geposteerd werd als meest linkse van de drie centrale verdedigers.

Samy Mmaee - De van Standard overgekomen Samy Mmaee klopt op de deur. Hij toont veel inzet op training, heeft veel duelkracht en lijkt klaar voor een debuut.

Sascha Kotysch - Kotysch wordt in de ploeg geroepen door de fans, maar tot nog toe had Marc Brys geen plaats in zijn kern voor de intussen genaturaliseerde ancien. Ook nu lijkt Kotysch, die weer fit is na een knieblessure, het minst kans te maken.

Weer met vier achterin - Nog een mogelijkheid is om opnieuw voor het oude spelsysteem met vier verdedigers te kiezen. Met Tomiyasu en Teixeira als centrale buffers, De Norre en Botaka als backs. Op het middenveld of in de aanval komt er dan een plaatsje vrij.

Laat ons weten welke optie jij verkiest: