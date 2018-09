Mikkelsen leidt in Rally van Turkije , Neuville staat op vierde plek

Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC) blijft na de drie zware ritten vrijdagochtend in de rally van Turkije aan de leiding. De Noor heeft 6,3 seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger, de Ier Craig Breen (Citroën C3 WRC). De Noor Mads Ostberg (Citroën C3 WRC) volgt als derde op 8,2 seconden. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) kende een probleemloze ochtend en volgt als vierde op 13,1 seconden van teamgenoot Mikkelsen.

De openingsrit van de rally van Turkije werd aangekondigd als één van de zwaarste ritten van het seizoen. Ook de daaropvolgende ritten lagen er niet goed bij. En toch kwamen vrijwel alle rijders, behalve Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC), ongeschonden uit de drie ochtendlijke ritten.

Thierry Neuville beleefde een uitstekende ochtend. De Belg rijdt rond in vierde positie maar belangrijker is dat hij een voorsprong op zijn naaste titelconcurrenten heeft: 10 seconden op Sébastien Ogier en 19 seconden op Ott Tänak. De Belg moest als WK-leider als eerste de baan op. Dat weerhield hem niet om de tweede rit van de dag te winnen.

“De dag begon op een verschrikkelijke manier”, zegt Neuville. “Eerst ging om 5.15 u het brandalarm af waarna het hotel ontruimd werd. Nadien was er die verschrikkelijke eerste klassementsrit van 38 km die er in het begin plaatselijk nat en glad bij lag. Nadien droogde het op en moest ik af en toe mijn tempo aanpassen om te voorkomen dat ik te overhaast zou zijn. Ook de tweede rit van de dag was verschrikkelijk. Veel keien, nergens sporen, veel wielspin en bijgevolg veel schoonvegen. In de laatste rit waren er minder keien maar was het zanderig. Al bij al een goede ochtend. In deze ruige omstandigheden presteert onze wagen zeer goed.”

De rijders gaan nu naar de assistentiezone in Marmaris waar de wagens voorbereid worden op dezelfde lus van drie klassementsritten die vrijdagochtend gereden werden.