Italiaanse Vittoria Bussi vestigt nieuw werelduurrecord bij de vrouwen

De Italiaanse wielrenster Vittoria Bussi heeft het werelduurrecord bij de vrouwen verbeterd. Op de wielerbaan van het Mexicaanse Aguascalientes, 1.800 meter boven zeeniveau, legde ze 48,007 km af.

De Italiaanse deed daarmee 27 meter beter dan de Amerikaanse Evelyn Stevens op 27 februari 2016 in Colorado Springs.

Het was de derde keer dat Bussi zich aan een recordpoging waagde. Op 6 oktober 2017 kwam ze 400 meter tekort, eerder deze week brak ze een tweede poging af.

De 31-jarige Bussi deed vroeger aan triatlon en atletiek en focust zich nog maar enkele jaren op het wielrennen. “We zijn getuige geweest van een wonderlijke prestatie”, reageerde UCI-voorzitter David Lappartient. “Het is uitstekend dat ook vrouwen zich aan het werelduurrecord wagen, net zoals de mannen.”

Het uurrecord bij de mannen is sinds 7 juni 2015 in handen van Bradley Wiggins, die in Londen 54,526 km aflegde.