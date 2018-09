Kevin Pauwels: “Als ik weer geen rol van betekenis speel hoeft het niet meer”

Jurgen Mettepenningen wil dit veldritseizoen beter doen met Marlux-Bingoal. “Ik wil meer podiumplaatsen en meer overwinningen”, zei de manager maandag bij de voorstelling van het team voor de winter van 2018-2019. En daar hoort een topseizoen van Kevin Pauwels bij. Maar die zit met grote twijfels.

Marlux-Bingoal heeft een minder seizoen achter de rug in het veld. Kevin Pauwels won geen enkele cross, behaalde zelfs geen enkele podiumplaats, maar wel tal van vierde, vijfde, zesde of nog verdere ereplaatsen. De Kalmthoutenaar werd dan ook niet geselecteerd voor het WK in Valkenburg.

“Ik geloof sterk in Kevin Pauwels en hij mag zeker zijn kans gaan”, aldus Mettepenningen. “Hij is helemaal nog niet versleten, hij heeft betere testen afgelegd dan vorig jaar in deze periode. Hij werkt weer samen met Peter Hespel en ik geloof dat we opnieuw de Kevin gaan zien die zal meevechten voor het podium.”

“Harken”

Pauwels zelf windt er in een gesprek met Wielerflits geen doekjes om. “Het is er niet gemakkelijker op geworden”, aldus Pauwels. “Van Aert en Van der Poel steken erbovenuit, maar ook achter hen ligt het niveau heel hoog. Ik weet niet of ik zondag in Geraardsbergen met vertrouwen aan de winter begin. Op training moet ik harken om mijn ploegmaats te volgen. Een positief signaal vind ik dat niet. Maar ik zal mijn best doen.”

“Dit zou trouwens wel eens mijn laatste winter kunnen zijn”, verrast de 34-jarige ex-wereldkampioen bij de beloften. “Ik hoop dat het allemaal meevalt en ik nog langer in het peloton kan blijven. Maar als ik straks opnieuw geen rol van betekenis kan spelen, dan hoeft het voor mij allemaal niet meer. Ik heb geen zin om aan te modderen.”