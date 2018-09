Model Chrissy Teigen at placenta op na bevalling: “Hier is dat heel normaal, we grillen het zelfs op de barbecue”

Het Amerikaanse model Chrissy Teigen leed na de geboorte van haar eerste kindje aan een postnatale depressie. Om dat te voorkomen bij een tweede, at ze naar eigen zeggen meteen na de bevalling de placenta op.

“Is dat zo gek?”, vroeg de 32-jarige Teigen toen ze zag dat CBS-reporter Rita Braver raar opkeek toen ze tijdens een interview voor ‘CBS Sunday Morning’ vertelde dat ze kort na de bevalling van zoontje Miles Theodore de placenta (of moederkoek) had opgegeten. “In Los Angeles is dat heel normaal, hoor. Daar grillen ze het zelfs op de barbecue.” Om er dan nog grappend aan toe te voegen: “Je mag een stukje van mij proeven.”

Teigen - die altijd heel open is over haar persoonlijk leven, haar relatie met All of You’-zanger John Legend en het moederschap - heeft gelijk. In de hele Verenigde Staten is het eten van de placenta geen uitzondering meer. De reden? Het zou niet alleen de borstvoeding stimuleren, maar ook de hormonenbalans herstellen en zo beschermen tegen postnatale depressies. Toch raden niet alle dokters het aan omdat de voordelen nog niet wetenschappelijk bewezen zijn.

Chrissy Teigen en John Legend hebben al twee kindjes samen: dochter Luna en zoon Miles Theodore.