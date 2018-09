Ritchie De Laet reist halve wereld rond om voor oude bekende te voetballen

Ritchie De Laet trekt naar Australië. De 29-jarige verdediger wordt door Aston Villa voor één seizoen uitgeleend aan Melbourne City, de Australische zusterclub van Manchester City. Zijn coach is oude bekende Warren Joyce.

Joyce was de man die De Laet op zijn zestiende liet debuteren bij Antwerp en die hem coachte bij Manchester United. Hij is blij dat zijn voormalige poulain voor de A-League kiest. “Ritchie heeft veel ervaring op het hoogste niveau. Zijn kwaliteit en veelzijdigheid geven ons verschillende opties. Ik ken hem van uit mijn tijd in Engeland en België. Hij kan als verdediger spelen, maar ook op het middenveld als link tussen verdediging en aanval.”

De Laet speelde vorig seizoen op huurbasis bij Antwerp. Nu wacht dus de A-League. “Ik ben blij om bij een club met zoveel ambitie terecht te komen”, vertelt de Belg. “Een ploeg die attractief voetbal speelt en een sterke trainersstaf heeft, met een trainer die ik goed ken. Ik vond het altijd leuk om onder Warren te spelen. Hij wil zijn spelers beter maken en eist hard werk.”

De Laet sluit meteen aan bij zijn nieuwe club, die deze week in de beker nog won van de Newcastle Jets. Binnen vijf dagen speelt Melbourne City opnieuw: in de kwartfinale van de beker tegen de Western Sydney Wanderers.

“Toptransfer”

In de lokale pers smullen ze van de komst van De Laet, die aanzien wordt als een echte toptransfer voor Melbourne City. De Belg wordt er een van de twee ‘marquee players’ van de club. De A-League heeft een strikt financieel beleid maar elke club mag dus twee spelers halen van wie het salaris niet meetelt in die berekening. Het doel is internationale spelers van naam aan te trekken. Zo kwamen eerder onder andere Alessandro Del Piero, David Villa en Dwight Yorke “Down Under” voetballen.

“De club heeft zijn verdediging versterkt met een speler die de Premier League won, voor Manchester United speelde en voor zijn land”, klinkt het bij The Sidney Morning Herald. “Het is ongewoon om een verdediger als een marquee player te tekenen, maar het is al eerder gedaan. De Laet maakte deel uit van Leicester City toen de club een historische titel won. Hij werd in de tweede helft van het seizoen uitgeleend aan Middlesbrough en won met die club ook de promotie naar de Premier League.”

“De Laet speelde in totaal 47 keer in de Premier League voor Manchester United, Norwich City en Leicester City. Daarnaast speelde hij 128 keer in de Championship en twee keer voor België.”

Bij de Lithgow Mercury menen ze ook dat Melbourne City de verdediging gevoelig versterkt heeft. Volgens de Australische krant heeft De Laet een “indrukwekkend palmares”. De krant denkt dat De Laet de plek zal innemen van Nathaniel Atkinson als rechtsback.

Stein Huysegems speelde twee jaar in de A-League. Foto: smb

Vierde Belg

Het seizoen in de A-League begint op vrijdag 19 oktober met een wedstrijd tussen Adelaide United en Sydney FC. Melbourne City speelt een dag later meteen de derby op het veld van Melbourne Victory. De andere zes clubs in de competitie zijn: Brisbane Roar, Central Coast Mariners (van Usain Bolt), Perth Glory, Western City Wanderers, Wellington Phoenix en Newcastle United Jets.

De Laet wordt de vierde Belg ooit in de A-League na Geoffrey Claeys (Melbourne Victory), Pieter Collen (Brisbane Roar) en Stein Huysegems (Wellington Phoenix).