Twee zussen achter À Suivre-boetieks starten eigen label

Nele en Veerle Van Doorslaer, de zussen achter de multimerkenboetiek À Suivre, hebben met ‘Collectors Club’ nu ook een eigen merk opgericht.

Tien jaar nadat ze hun eerste À Suivre openden in Gent, bieden de twee zussen ondertussen al in zes boetieks verspreid over Vlaanderen een mix van ruim vijftig kwaliteitslabels (Nanuschka, Bella Freud, Malene Birger, Stella Jean…) aan.

Toch vonden ze na verloop van tijd dat er nog ruimte was voor een ander label en besloten ze een tijdje geleden met ‘Consept’ een lijn van basic knitwear op de markt te brengen. ‘Consept’ deed het echter zo goed dat de twee zussen “meer” wilden doen.

Van breiwerk tot schoenen

Dat “meer” komt nu tot uiting in de vorm van ‘Collectors Club’, een 80-delige collectie die een volledige garderobe aanbiedt, van breiwerk tot schoenen. “Alle stukken zijn gemaakt uit kwaliteitsvolle materialen uit Frankrijk en Italië”, zo luidt het in het persbericht. De prijzen variëren van 220 euro (blouse) tot 450 euro (mantel).

Nele en Veerle Van Doorslaer willen met hun nieuw label creatief talent een kans geven. Voor de eerste collectie werkten ze samen met Virginia Visan, afgestudeerd aan de Antwerpse Modeacademie en ontwerpster voor onder meer Dries Van Noten. Voor volgend jaar wordt onder meer gedacht aan een samenwerking met Jan Hoet Junior.

Dromen van Frankrijk

De collectie zal niet alleen in de À Suivre-winkels te koop zijn, maar ook in vijftien andere winkels in België en Nederland. In ons land gaat het onder meer om Atelier d’Anvers in Antwerpen, Obin in Kortrijk, Wellens in Herentals, Miss & Mister in Kapellen en Villa Maria in Brugge. Slaat het hier aan, dan dromen de zusjes ook van Frankrijk.