Gezellige dag met familie en vrienden tijdens de Kriekelcup

Houthalen-Helchteren - Het tweede weekend van september vindt jaarlijks de Kriekelcup plaats op hondenschool HC De Kriekel. Een gezellige dag met vrienden en familie waarop er gewandeld wordt en er spelletjes met de honden gespeeld worden. De dag wordt afgesloten met een gezellige barbecue en de bekendmaking van de winnaars.

Na het wedstrijdweekend op de terreinen van HC De Kriekel worden de pleinen omgetoverd tot een spelletjesterrein voor hond en begeleider, want dan vindt de jaarlijkse Kriekelcup er plaats. "We startten de dag met een wandeling in de bossen van Lilo", klinkt het bij de hondenclub. "Bij het terugkomen kon de strijd voor de wisselbeker van de Kriekelcup van start gaan. Daarvoor moesten de geleiders verschillende spelletjes spelen met hun hond. Na afloop lag er nog een vragenlijst voor hen klaar. De punten van beide proeven bepaalden wie er op het einde van de dag als winnaar uit de bus kwam. Er werd heel wat gelopen, gegooid en gelachen op de terreinen, waardoor de dag voorbij vloog."

De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue, gebakken door ‘de mannen’ van De Kriekel. Iedereen kon na een dag vol spelletjes gezellig aansluiten en genieten van het lekkere eten. Hier werden ook de winnaars bekend gemaakt. Liesbeth won samen met haar Australische Herder Nala de Kriekelcup. Ook was er een beker voorzien voor de Beste puppy, die werd gewonnen door Stef samen met zijn Hollandse Herder Gaimo. Er was niet alleen een prijs voor wie de hoogste punten behaalde op de vragenlijst en bij de spelletjes, er werd ook gekeken naar hoe de geleiders de spelletjes speelden met hun hond. Zo werd Karla samen met haar Boxer Wilma uitgeroepen tot Best Handler.

Zo werden twee drukke weekenden afgesloten met een gezellig avond onder leden en familie. De club wil dan ook iedereen nog eens bedanken die er mee voor gezorgd heeft dat deze weekenden top waren.