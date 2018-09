Samana Kinrooi brengt hulde aan Maria

Kinrooi - Voor de 85 deelnemers aan de stemmige Mariahulde op 22 augustus in zaal Nelisveld in Kinrooi werd het weer een fijne woensdagnamiddag.

Eerst ging pastoor Luc vooraf in een ingetogen moment, aangenaam opgeluisterd door Christel en Jo Knabben. Daarna genoten de aanwezigen van een gezellige babbelnamiddag, gekruid met koffie, thee, rozijnenbrood en vlaai. De spannende tombola was erg in trek en vermits iedereen prijs had, was iedereen ook tevreden. Na afloop gingen de Samana-leden opgewekt en voldaan naar huis en dachten ze al aan de volgende activiteit: de wandeling van 19 september naar de tuinen Pepels in Ophoven.