VIDEO. Het najaar van Evenaar?

Het najaar van Evenaar is om duimen en vingers bij af te likken. Met een heerlijk menu aan nieuwe programma's!

Elke zaterdag zullen we je verwennen met een nieuwe reeks van ons reismagazine En Route! . Daarna is het aan Sir David Attenborough om je mee te nemen naar Afrika.

Sue Perkins toont ons de wereld door haar bril en Simon Reeve trotseert de Caribbean, één van de meest diverse, mooie en gevaarlijke plaatsen op aarde.

Op zondag scheert "De Daken Van" hoge toppen: je bezoekt er het leven op de skyscrapers van onze metropolen: Parijs, New York, Tokyo en Barcelona.

Al van even hoog niveau zijn de twee programma's die erop volgen: Operation Grand Canyon en The Almighty Alps geven je koude rilllingen.

Verder op de week gaan we extreem vissen in Fishing Impossible en starten we een nieuwe reeks over de mooiste stadsparken ter wereld.

In Wonderlust tenslotte, neemt Ben Roelants je als een moderne Kuifje op ontdekkingsreis rond de wereld.

