Lara Croft duikt op in aftermovie van Battle of Thor

Genk - In een aftermovie van de obstacle run Battle of Thor duikt een bekend gezicht op. Een vleesgeworden Lara Croft ging er met de atleten op de foto.

Op 2 september worstelden 5.000 deelnemers zich tijdens de Battle of Thor langs de vele hindernissen op de Genkse terrils. Een van de nieuwe uitdagingen was genoemd naar de beroemde gamereeks ‘Tomb Raider’. Deze speciale attractie, waarbij deelnemers onder water moesten duiken, was een smaakmaker voor de nieuwe game ‘Shadow of the Tomb Raider’. Bekijk het filmpje voor de actiebeelden.

Sportinstructeur Delphine Steelandt, bekend van het boek ‘#FitMom’ werkte het traject af in Lara Croft-outfit. En na de wedstrijd konden de deelnemers met hun bezwete kop en kleddernatte kleren op de foto gaan met Dutch Lara. Dat is het alter ego van de Nederlandse cosplayer Brigitte Bardels die wel verduiveld hard lijkt op het beroemde gamepersonage. ‘Shadow of the Tomb Raider’ ligt vanaf vandaag in de winkels en is beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en PC.