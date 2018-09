Opnieuw eervolle vermelding voor brouwerij De Halve Maan

De Halve Maan heeft er weer een eervolle vermelding bij. De Brugse brouwerij duikt op in een lijstje van de Britse kwaliteitskrant The Guardian waarin de lezers hun tien beste biertaplocaties in Europa tippen.

“Dit is de enige brouwerij die zich nog altijd binnenin de middeleeuwse muren van de stad bevindt”, zo luidt het in The Guardian. “De tour start met een heleboel trappen. Bovenaan krijg je een perfect beeld van de unieke lay-out van de brouwerij en heb je een prachtig uitzicht over Brugge. Gedurende de afdaling volg je het bier door het brouwproces en vervolgens krijg je een heerlijk glas Brugse Zot in de biertapkamer. Inbegrepen in de prijs. Ze serveren er ook de andere uitstekende bieren van De Halve Maan, die ook in het bezit is van de familie Maes.”

De volledige top 10:

1. Garage Beer Co, Barcelona (Spanje)

2. Campervan Brewery Tap Room, Edinburgh (Verenigd Koninkrijk)

3. Southey Brewing Co, Londen (Verenigd Koninkrijk)

4. Wiper and True, Bristol (Verenigd Koninkrijk)

5. Bollington Brewery, Cheshire (Verenigd Koninkrijk)

6. Oproer Brouwerij, Utrecht (Nederland)

7. Brouwerij De Halve Maan, Brugge (België)

8. Vinohradský pivovar, Praag (Tsjechië)

9. Bräustüberl Tegernsee, Tegernsee (Duitsland)

10. Pravda Beer Theatre, Lviv (Oekraïne)