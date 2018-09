OPROEP. Welke dertiger verdient minder dan zijn/haar ouders?

Meer dan de helft van de huidige generatie dertigers verdient minder dan hun ouders. Vooral in de laagste inkomensgroep is het voor nieuwe generaties steeds moeilijker geworden om de maatschappelijke ladder te bestijgen.

De cijfers komen uit een studie van onderzoekers van Tilburg University en het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken, die afgelopen week verscheen. Ook in de Verenigde Staten wezen gelijkaardige studies al eerder op hetzelfde fenomeen. De vorsers van Tilburg vergelijken wat 35-jarigen nu binnenhalen met wat hun ouders verdienden toen zij een vergelijkbare leeftijd hadden. Het is voor het eerst dat dergelijke berekeningen voor Nederland zijn gemaakt. De inkomens zijn gecorrigeerd voor inflatie.

Het cijferwerk leert dat 49% van de 35-jarigen in 2015 beter af was dan hun ouders. Tien jaar eerder was dat nog 54%. Het is aannemelijk dat daarmee voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een nieuwe generatie slechter af is dan de voorgaande, zegt Daniël van Vuuren, een van de auteurs van de studie en hoogleraar economie aan Tilburg University, in de krant Financieel Dagblad.

De pijn is niet gelijk verdeeld. Vooral de minst verdienende groep blijkt steeds meer moeite te hebben om erop vooruit te gaan. Het eindpunt van deze trend is nog niet in zicht, voorspelt Maarten Goos, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

