Vlaming kookt geen klassiekers meer: nog amper één dag op de vier typisch lokaal gerecht op het menu

Twee keer per jaar konijn met pruimen, amper nog vol-au-vent, laat staan fricandeau met krieken. We koken de Vlaamse klassiekers niet meer, blijkt uit een onderzoek van de VLAM. “We denken dat het te moeilijk is of te ongezond. Maar niets is minder waar”, zegt Annemie Morris, verantwoordelijke van het kookboek van de Boerinnenbond (KVLV).