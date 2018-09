Duizenden Vlamingen sterven te vroeg door vuile lucht

De Vlaamse Milieumaatschappij zegt dat elk jaar duizenden Vlamingen vroegtijdig overlijden door fijnstof en andere schadelijke deeltjes. Dat bericht De Morgen. Positief: de luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit.

Volgens het ‘Jaarraport Lucht’, dat de Vlaamse Milieumaatschapppij (VMM) vrijdag online publiceert, haalt Vlaanderen de meeste Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit, behalve voor stikstofdioxide (NO 2 ), ozon en zware metalen. Van die stoffen stellen de onderzoekers nog steeds te hoge waarden vast. Als we de luchtkwaliteit toetsen aan de strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dan vormen ook fijnstof en zwaveldioxide een probleem.

Hoeveel overlijdens?

Die luchtvervuiling straalt af op onze gezondheid. De VMM schat het jaarlijkse aantal vroegtijdige overlijdens door fijnstof op 4.100, door ozon op 100 en door stikstofdioxiode op 1.800 à 3.600, afhankelijk van de gehanteerde drempel. De onderzoekers zeggen wel dat sommige mensen door verschillende factoren vroegtijdig overlijden, bijvoorbeeld fijnstof én stikstofdioxide. Zij worden dan in beide categorieën meegerekend.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) nuanceert: “Onze luchtkwaliteit is er weer een beetje op vooruitgegaan. Daarmee zetten we de tendens van de voorbije vijftien à twintig jaar door. Toch blijft er nog een hele weg af te leggen.”