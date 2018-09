Tientallen huizen in brand na gasexplosies in VS, hele buurten geëvacueerd

In verschillende dorpen ten noorden van de Amerikaanse stad Boston zijn donderdag tientallen branden uitgebroken. Daarbij viel minstens één dode en raakten twaalf mensen gewond. Honderden bewoners moesten hun huizen verlaten.

Het dodelijke slachtoffer zou de achttienjarige Leonel Robson uit Lawrence zijn. Hij kwam om toen na een ontploffing de schoorsteen van een huis op de auto viel waarin hij zat.

De gewonden zouden behandeld worden voor ademhalingsproblemen en verwondingen door de ontploffingen. Eén persoon was volgens het Lawrence General Hospital in kritieke toestand, iemand anders was ernstig gewond.

De politie van de staat Massachusetts spreekt over 39 bevestigde branden en explosies. Even later tweette ze dat ze opgeroepen werd voor 70 incidenten, vaak om een gasgeur te onderzoeken. Het merendeel van de oproepen kwamen uit de gemeenten Lawrence, Andover en Northern Andover. Pas na enkele uren konden alle branden geblust worden.

“Inwoners van de betrokken gemeenten die gas aangeleverd krijgen van Columbia Gas moeten onmiddellijk hun huis verlaten als ze dat nog niet hebben gedaan”, schreef de politie op Twitter. “Het bedrijf haalt momenteel de druk van de gasleidingen, maar dat zal wat tijd vergen.” De elektriciteitsmaatschappij sloot ook de stroom in de betrokken gebieden af om meer explosies te voorkomen.

De politie van Andover waarschuwde bewoners van huizen waar de elektriciteit is afgesloten om zeker geen kaarsen te gebruiken, en bij voorkeur het huis te verlaten.

If you are in a gas-serviced area and your electricity is shut off, DO NOT use candles. Recommendation is to evacuate the house pending an all clear. — Andover Police (@AndoverMassPD) 13 september 2018

Boven de dorpen hangen grote rookwolken; volgens politiechef Joseph Solomon waren er zo veel branden “dat je de hemel niet kan zien”.

Volgens de overheden is er wellicht geen kwaad opzet in het spel. Lokale media schrijven dat te hoge druk in de gasleidingen mogelijk de explosies heeft veroorzaakt.

Columbia Gas meldde eerder op de dag dat het gasleidingen in de staat zou “upgraden”. Het is niet duidelijk of dat ook gebeurde in de getroffen buurten.

MSP Fusion Center has current updated tally of responses to fires/explosions/investigations of gas odor at 70. Spread over wide swath of south #Lawrence and northern part of #NorthAndover with several others across Merrimack River in north Lawrence. pic.twitter.com/a7kBYaWFrJ — Mass State Police (@MassStatePolice) September 13, 2018

Een inwoner van Lawrence, Ra Nam, vertelt aan ABC dat de rookdetector in zijn kelder alarm sloeg rond 16.30 uur. Hij liep naar beneden, zag dat de boiler in brand stond, greep een brandblusapparaat en kon het vuur doven. Enkele minuten later hoorde hij echter een luide knal uit het huis van zijn buren komen, en de grond trilde. Volgens Nam konden een vrouw en twee kinderen uit het huis ontsnappen, maar stond hun kelder wel in brand.

Verschillende inwoners hebben het over chaos, paniek en “totale vernietiging” van huizen. Geëvacueerde mensen verzamelen in scholen en buurthuizen.

To give you a sense of how strained and spread out the resources are right now, this house is on fire in Lawrence and there are no firefighters there yet. #WBZ pic.twitter.com/PLBTIfNfMo — Liam Martin (@LiamWBZ) 13 september 2018