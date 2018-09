Hoe Fabre zichzelf in de voet schoot

hasselt Jan Fabre heeft zichzelf in de voet geschoten, toen hij begin deze zomer zelfbewust verklaarde dat in zijn gezelschap geen seksueel grensoverschrijdend gedrag bestond. De getuigenissen tegen hem hadden zich dan al opgestapeld. Het issue was intern al aangekaart. Maar op dat moment – eind juni – beslisten twintig danseressen dat ze met hun beschuldigingen naar buiten zouden komen. De gevolgen worden ondertussen duidelijk: het gerecht is een onderzoek gestart naar mogelijke wanpraktijken door Fabre en zijn gezelschap Troubleyn.