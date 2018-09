Red Dragons gaan op WK volleybal kansloos onderuit tegen gastland Italië

De Red Dragons (FIVB-15) hebben op het WK volleybal in Firenze niet kunnen stunten tegen gastland Italië (FIVB-4) en verloren kansloos met 3-0. De setstanden zeggen alles over het klasseverschil: 25-20, 25-17 en 25-16. Geen erg, zolang er straks maar gewonnen wordt van Japan en de Dominicaanse Republiek. Of waarom al niet zaterdag tegen Slovenië?

“Alles mag, niets moet.” Met die comfortabele uitgangspositie na de knappe winst tegen Argentinië begonnen captain Sam Deroo en co. gisteren aan de confrontatie met thuisland Italië, volleygrootheid en podiumkandidaat op dit WK. Zeker voor eigen volk, waar zo’n slordige 7.500 supporters hun helden met een immens kabaal verwelkomden. Ondanks de 27-9-voorsprong in onderlinge duels, begonnen de Italianen met veel respect aan de partij tegen België. De herinnering aan vorig jaar was levend. Op het EK in Polen knikkerden de Red Dragons Italië — toen weliswaar zonder Zaytsev en Juantorena — in de kwartfinale uit het toernooi.

De Belgen begonnen zonder complexen aan de partij. “Voor dit soort matchen en die sfeer doe je het tenslotte”, grijnsde spelverdeler Stijn D’Hulst. Het gastland leek alleszins meer last te hebben van de zenuwen. Met een felle Tomas Rousseaux op de hoek konden de Belgen bij blijven tot halverwege de eerste set, maar dan was de beer — Zaytsev genaamd — los.

What a rally!! Italy ???? & Belgium ???? with great saves to keep this one going, and it's the hosts who finally get the point!#FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCH @Federvolley pic.twitter.com/jZNf2tb9E9 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 13 september 2018

Hoe dapper de Red Dragons zich ook verweerden, ze moesten ook in de tweede set de wet van de sterkste ondergaan. Vandaar dat coach Anastasi in de derde beurt een aantal pionnen spaarde voor later, als het wél moet. Hun vervangers — Tuerlinckx vooral — deden het knap, maar konden niets meer aan de 0-3-nederlaag veranderen.

Flying in from the back, it's Italy's ???? #5 Osmany Juantorena (@osmanijp5) with the massive spike that Belgium ???? can't get! Fine serve he made to start this point, too! #FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs @Federvolley pic.twitter.com/wht0JBY0YY — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 13 september 2018

De Belgen openden woensdag hun toernooi met een 3-1 zege (25-19, 25-19, 22-25 en 25-19) tegen Argentinië (FIVB 7). De eerste vier van de groep gaan door. Zaterdag treft België Slovenië (FIVB 23). Nadien volgen nog duels tegen Japan (FIVB 12) op zondag en de Dominicaanse Republiek (FIVB 38) op maandag.

Setstanden: 25-20, 25-17, 25-16

België: D’Hulst, Van den Dries 7, Deroo 7, Rousseaux 5, Verhees 5, Van de Voorde 4; libero: Stuer, Ribbens. Kwamen in: Lecat, Valkiers, Klinkenberg 2, Coolman 1, Tuerlinckx 5, Grobelny 1.