Stoffel Vandoorne heeft gesproken, voor het eerst sinds McLaren hem op straat heeft gezet. Wat hij zegt, is niet hoopgevend. Weg is het eeuwige optimisme, weg is de stiekeme hoop dat de West-Vlaming zelf al zekerheid had over zijn toekomst. “De kans dat ik volgend jaar in de F1 rij, is heel klein”, geeft hij voor het eerst toe. Ook nieuw: “Ik overweeg nu ook opties buiten de F1.”