heusden-zolder/geetbets Amper twaalf uur na de oproep in onze krant hebben het blinde paard en haar geleidepony een nieuw baasje. “Om 5.20 uur kreeg ik de eerste telefoon”, zegt Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. De dieren, die Lucky en Quinny werden gedoopt, krijgen een nieuwe thuis bij Liesbeth Geets (28) in Geetbets. “Met Lucky en Quinny erbij is ons gezinnetje compleet.”