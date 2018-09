Een voorstelling bijwonen waarbij u de entree betaalt met 250 gram aan voedingswaren. Of een dansvoorstelling voor u alleen in een Genkse hotelkamer. Of 34 mannen, strak in het pak, die een stel tafels in hun mond houden. Het Genkse festival C-Takt biedt een week lang voorstellingen aan die je niet in één hokje kan duwen. Een bescheiden selectie.