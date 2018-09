‘I really love my job. All day every day. The good and the bad stuff’, schreef Yannick Thoelen begin deze maand op Instagram. Het typeert de bewogen zomer van de 28-jarige Looienaar volledig. Door de zware concurrentie in doel bij AA Gent met Lovre Kalinic en Colin Coosemans maakte hij dit seizoen al kennis met de basis, de bank en de tribune. “Ik ben een bokser”, aldus de doelman in een zeldzaam openhartig interview. “Zolang ik kan blijven incasseren, is er niets aan de hand.” Een reconstructie.