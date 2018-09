HasseltOndanks de aanmoedigingspremie van 20.000 euro voor dokters die in ‘huisartsarme’ gebieden aan de slag gaan, kampen nog altijd 27 Limburgse gemeenten met een tekort. Dat is exact evenveel als in 2017. “Op Vlaams niveau noteren we wel voor het eerst een daling”, klinkt het bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.