In Kortessem worden nog tot en met 25 september acht oldtimers geveild voor het goede doel. “Stuk voor stuk pareltjes die jaren stof hebben liggen happen in een oude schuur”, zegt Frédérique Gouverneur van het Limburgse GT Classic Center. “Op vraag van de dochters van de eigenaar schenken we een deel van de opbrengst aan Kom op tegen Kanker.”