“Verkrachters zijn maar zelden brutale monsters”

RIEMST“Verkrachters zijn zelden brutale monsters, zoals we die in de film zien, maar veeleer zielige figuren die geen lief hebben.” Dat zegt de Riemstse rechtspsycholoog André De Zutter (46), die vandaag promoveert aan de Universiteit van Maastricht op een proefschrift over valse aangiftes in verkrachtingszaken. De Zutter maakte een checklist waarmee de politie valse aangiftes van echte kan onderscheiden. “Zedenrechercheurs zijn vandaag nog altijd veel te goedgelovig bij valse verkrachtingszaken.”