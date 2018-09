HASSELTBoodschappen aan huis geleverd. Gratis én beter voor het milieu. Ook al gaat het maar om één pistolet, 50 gram salami of verse streekproducten, en is er geen minimumbedrag. Het klinkt ongelofelijk, maar leveringsbedrijf Beedrop beweert dat het kan. Vanaf dit weekend rolt het zijn diensten voor het eerst uit in Limburg.