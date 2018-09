Toekomstindicator Voka Limburg is voorzichtig positief

HasseltEr zaten nog nooit zo weinig leerlingen in het Limburgse beroeps- en technisch secundair onderwijs. Dat blijkt uit de jaarlijkse Toekomstindicator van werkgeversorganisatie Voka-Limburg. Op het vlak van directe buitenlandse investeringen was 2017 dan weer een recordjaar. Maar liefst 31 buitenlandse bedrijven investeerden in Limburg.