WELLEN“Iedereen is mooi. Met of zonder borsten.” Dat wil Veronique Bex (46) laten zien. De verpleegkundige uit Ulbeek (Wellen) kreeg in 2009 borstkanker. Ze toont als boegbeeld van de borstkankercampagne van Pink Ribbon haar tatoeage, open en bloot. Een grote tattoo, die ze vorig jaar liet zetten op de plaats waar ooit haar borsten waren. “Ik wilde geen reconstructie. Ik wilde niet dat ze wéér in mij gingen snijden. Ik ben meer dan twee borsten”, vertelt Veronique.