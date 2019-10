Dan toch verkiezingen

Aftredend burgemeester Claudy Prosmans heeft gisterenochtend de knoop doorgehakt. Aanleiding was een reportage die De Standaard wilde maken over gemeentes waar er geen verkiezingen gehouden worden. Toen een journalist de Herstapse burgemeester hierover contacteerde, gaf hij toe dat hij toch voor verkiezingen gaat.

Kandidaat-burgemeester

“Ik kan Herstappe niet van verkiezingen vrijwaren. Ik wilde graag nog zes jaar schepen zijn, maar kreeg enkel een voorstel voor een schepenmandaat van drie jaar. Laat de bevolking dan maar beslissen”, vertelt Prosmans. “Ik ga nu mijn werkplunje uittrekken en op pad trekken om volk te zoeken, want ik zou graag met vijf kandidaten uitpakken. Voorlopig heeft enkel uittredend OCMW-voorzitter Mariella Creten toegezegd. Een naam voor de lijst hebben we nog niet. Misschien Herstappe.nu zoals in Tongeren. Zou dat mogen?”, grapt Prosmans. Hij zal de lijst zelf trekken en wil zichzelf dus toch als burgemeester opvolgen, in tegenstelling tot wat hij op 30 augustus publiek verklaard heeft.

Geen eenheidslijst meer

Kandidaat-burgemeester van de lijst Gemeentebelangen, Leon Lowet, had de bui al zien hangen. “Prosmans kiest dus voor Mariella Creten, niet voor vrede in het dorp”, reageert Lowet teleurgesteld. “Hij kon niet blijven rond de pot draaien. We hebben deze toestand in het verleden al eens meegemaakt. Nu gaan we terug naar af. Onze lijst was klaar. We hadden zeven kandidaten, van wie er twee bereid waren te schuiven voor Claudy en Mariella.”

Kandidaat-burgemeester

Het is intussen al twaalf jaar geleden dat de Herstappenaren nog eens naar de stembus moesten. Toen was het dorp in twee clans verdeeld. “Het heeft ons jaren gekost om de tweedracht weg te krijgen en nu gaat dat allemaal opnieuw beginnen. Onze gemeente telt 72 stemgerechtigden. Iedereen weet wie op wie stemt”, zucht Lowet.

Tijdens de woelige gemeenteraad van 18 juni stapte Claudy Prosmans uit de eenheidslijst, nadat hij was belaagd door zowel raadsleden als publiek. De aanleiding daarvoor was een artikel in deze krant waarin hij reageerde op een anonieme brief rond domiciliefraude van acht inwoners.. In dat bewuste artikel uitte Prosmans kritiek op bepaalde schepenen en raadsleden. Dat is hem niet in dank afgenomen. Leon Lowet wilde de brokken nog lijmen. Er werd Prosmans een schepenambt van drie jaar aangeboden, maar daar kon hij geen vrede mee nemen. Hij eiste een mandaat voor de volle zes jaar en daarbovenop ook nog vier jaar een schepenambt voor Mariella Creten. Dat betekende de facto dat hij bij verdeeldheid ook vier jaar de meerderheid zou hebben gehad in het schepencollege.