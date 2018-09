Dat Bubacarr Sanneh (23) met zijn 8 miljoen euro de duurste verdediger ooit is in België wist u ongetwijfeld al. Dat hij nog maar de tweede Gambiaan is in de geschiedenis van Anderlecht en voor Vanhaezebrouck al drie (!) andere Belgische trainers had, is verrassender. Maak kennis met de paars-witte toptransfer, die tegen Genk wellicht zijn eerste basisplaats krijgt.