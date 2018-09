Geen kat die er nog aan twijfelt dat Jeffrey Herlings zondag in Assen, voor eigen volk, zijn eerste wereldtitel in de MXGP pakt. Vijf puntjes (oftewel één keertje zestiende finishen) scheiden The Bullet - die dit jaar alles en iedereen aan flarden reed - nog van de opperste bekroning. Vlak voor het feest kan losbarsten, vroegen we aan vier intimi om Herlings te typeren.