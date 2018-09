Genkse aanwinst Ivan Fiolic is geen tweede Strupar: "Met legendes mag je je niet vergelijken"

Hij is geboren en getogen in Zagreb, heeft aaibaarheidsfactor 10 en combineert een heerlijke techniek met speldoorzicht. Toch wil de Genkse aanwinst Ivan Fiolic (22) niet vergeleken worden met Branko Strupar. “Strupar is hier een legende, daar mag je nooit aan raken”, zegt Fiolic. “Het zou van een gebrek aan respect getuigen, mocht ik me met hem willen vergelijken. Maar ik wil er alles aan doen om hier succesvol te worden. Want ik sta al twee jaar te popelen om naar Genk te komen. Toen ik hier speelde met Lokomotiva wist ik al: hier kom ik ooit terecht.”