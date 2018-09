Met heuse wereldgoal geeft deze Jenny het vrouwenvoetbal een serieuze boost: “Geef haar de Puskas-award”

Portugal vernederde Tsjechië met 12-0, maar het was vooral de 4-0 die de wereld rond gaat. Jenny Santos verlengde een verre uittrap van haar doelvrouw met en heerlijk hakje in doel...

“Hello, Jenny hier: kan ik een Puskás award bestellen, alstublieft”, zetten ze erbij op de Twitter-account van de Portugese nationale ploeg. Een mening die op sociale media gretig werd gedeeld.

"Olá, daqui fala a Jenny: queria pedir um prémio Puskás, se faz favor." #TudoPorPortugal



"Hello, Jenny speaking: can I order a Puskás award, please?" #TeamPortugal pic.twitter.com/tR49bjW8dp