Verkiezingsstrijd barst los op sociale media: "Filmpje kan tot wel 7.000 euro kosten"

Hasselt -

Exact één maand voor de verkiezingen is de strijd om uw stem op sociale media al helemaal losgebarsten. Tal van lokale partijen nemen zelfs een mediabureau onder de arm, met spectaculaire dronebeelden of een campagnelied met videoclip als resultaat. Een kostelijke zaak? “Zo’n professionele videoclip opnemen is niet duurder dan flyers laten drukken”, klinkt het.