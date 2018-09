Servisch gezin gaan lopen uit open gezinswoning in Sint-Gillis-Waas

Het Servisch gezin dat een tijdlang in het gesloten centrum van Steenokkerzeel verbleef, is gaan lopen uit de open terugkeerwoning in Sint-Gillis-Waas. Dat meldt Sud Presse en bevestigt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Het gezin bestond uit een vrouw en haar vier kinderen. Ze waren de eersten die werden ondergebracht in de speciaal voorziene woonunits voor families met kinderen in het gesloten centrum met het oog op hun uitwijzing. Die procedure liep vertraging op, nadat de vrouw een nieuwe asielaanvraag had ingediend voor haar zesjarige dochter. Proceduremisbruik, vond staatssecretaris Francken.

Omdat de repatriëring niet binnen de wettelijk voorziene 28 dagen kon gebeuren, kon het gezin niet langer in het gesloten centrum verblijven. Daarom werd het begin deze week overgebracht naar een open gezinswoning (FITT). Bedoeling was dat het gezin daar verder zou worden begeleid met het oog op zijn terugkeer, maar intussen hebben de vrouw en haar kinderen dus de benen genomen.